رحلة المصيف انتهت بمأساة.. سيدة الغربية تلحق بزوجها وطفليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

توفيت ربة منزل متأثرة بإصابتها، بعد وفاة زوجها واثنين من أبنائها نتيجة تعرضهم لحادث على طريق مطروح أثناء ذهابهم للمصيف.

وأسفر الحادث عن وفاة الزوج و2 من أطفاله وإصابة الزوجة، و3 آخرين من الأبناء بإصابات مختلفة، من أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وفارقت الزوجة الحياة اليوم داخل المستشفى.

وتبين أن المتوفين هم محمد أحمد النشار، وابنه آدم، وابنته مريم، فيما أصيب 4 آخرين، وهم زوجته، والأبناء ندى ونهال وحنين أحمد النشار، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق محافظة مطروح، حال ذهابهم لقضاء عطلة صيفية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقال أحد أهالي القرية، إن المتوفى كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وسوف تقام صلاة الجنازة عليهم من مسقط رأسهم بقرية محلة مرحوم، عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ووصول الجثامين من مستشفى العلمين، مشيراً إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت على الأهالي، واتشحت السيدات بالسواد حزنا عليهم.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث على طريق "الإسكندرية - مطروح" في نطاق مدينة العلمين، أسفر عن وفاة 3 وإصابة 4 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.