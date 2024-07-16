بالصور- ضبط 28 طن قمح بـ السوس والحشرات قبل توريدها إلى شونة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت اللجنة المشرفة على مراجعة تسليم القمح داخل الشون والصوامع بمحافظة أسيوط من ضبط 28.5 طن من الأقماح الفاسدة غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي محملة على 5 سيارات وجرار زراعي قبل توريدها لشونة أبوتيج.

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تبين من الفحص الظاهري للقمح الوارد إلى شونة أبوتيج بإجمالي حمولة 294 جوال بهم 28.5 طن من الأقماح غير مطابقة للمواصفات وبها بعض السوس والحشرات وغير صالح للاستهلاك أو التخزين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى يأتي ذلك نتيجة المراجعة المستمرة واليقظة من العاملين على عملية الفرز بشونة أبوتيج وتم رفض الكمية ومصادرتها في وجود محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ووليد الملك مدير الإدارة التموينية بأبوتيج وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة فحص جميع الكميات الواردة للشون والصوامع على مستوى المحافظة لضمان عدم وصول أى كمية غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.