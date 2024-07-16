بسبب الخلافات العائلية.. ضبط ربة منزل لقيامهما باختطاف طفل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة اختطاف طفل، وضبط مرتكبة الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات - مُقيمة بدائرة القسم بقيام ربة منزل بخطف نجلها سن 8 أثناء لهوه أمام المنزل لخلافات عائلية بينهم.

بالفحص وإجراء التحريات بمعرفة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مكان اختباء المذكورة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.