5 نعوش في جنازة واحدة.. وداع مهيب لأسرة كاملة بالشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- حسين فتحي:

شيع الآلاف من أهالي الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة زوجين وأبنائهما الثلاثة؛ في قرية حمادة بمركز أولاد صقر، والذين لقوا مصرعهم في حادث على الطريق الإقليمي بمدينة بدر محافظة القاهرة.

ووصلت جثامين الأسرة المكونة من الأب والأم وأطفالهما الثلاثة صباح اليوم في سيارات الإسعاف، حيث أدى أهل القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الضحايا في المسجد الكبير بالقرية، ثم شيعت إلى مثواها الأخير في مشهد جنائزي مهيب.

وشهد الطريق الإقليمي بنطاق مدينة بدر حادث تصادم مروع صباح أمس الإثنين، جراء تصادم سيارتين نقل جامبو بسيارة ملاكي، ما أودى بحياة: إبراهيم أحمد عبد الفتاح، 42 سنة، وزوجته دينا مغازي محمود محمد صالح، 41 سنة، ونجليهما آسر، 13 سنة، وأحمد، وابنتهما ملك، 9 سنوات، والابن الثالث، مقيمون جميعًا في قرية حمادة التابعة لدائرة ونطاق مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.

انتقلت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر الجامعي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث مروع بين سيارتي نقل وسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بناحية مدينة بدر على أطراف محافظة القاهرة.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.