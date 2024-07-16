جلوبال فاينانس: CIB أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة في أفريقيا لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، حصوله على جائزتي "أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة عن قارة إفريقيا" و "أفضل بنك للتمويل المستدام في مصر" لعام 2024 من قبل مؤسسة "جلوبال فاينانس" تقديرًا لالتزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم مشاريع التنمية المستدامة في القارة.

وبحسب بيان للبنك اليوم، ينطلق CIB بخطوات ممنهجة لدفع التمويل المستدام والتمويل المناخي في أفريقيا متضمناً تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع المناخ ويأتي ذلك من خلال تواجده في خارج مصر في القارة عبر CIB Kenya Limited، المملوك بالكامل للبنك، بالإضافة إلى عضوية البنك في المجلس الاستشاري لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية في أفريقيا (GFANZ).



كما يقود البنك مجموعة عمل تحالف جلاسكو المالي لبناء القدرات في إفريقيا، حيث يُوفر الدعم للمؤسسات المالية في جميع أنحاء القارة لبناء استراتيجيات تمويل مستدامة، وفق الييان.

وأوضح البيان أن البنك التجاري الدولي سعى خلال مؤتمرات الأطراف السابقة إلى تعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وذلك تحت شعار "من إفريقيا إلى العالم" خلال COP27 بمدينة شرم الشيخ.



وقد طرح البنك حلول مبتكرة في مجالات تمويل مشروعات التكيف مع المناخ، بما في ذلك أفضل الممارسات وآليات التمويل في مختلف القطاعات حيث أطلق البنك نموذجًا اقتصاديًا في إفريقيا بعنوان "Brain Trust"، لدعم مشروعات التكيف مع المناخ في إفريقيا.



ويركز هذا النموذج على قطاعي الزراعة والغذاء، بهدف خلق فرص من المخاطر البيئية والمجتمعية، وخلق منظومة لحوكمة تمويل التكيف مع المناخ في القطاع المصرفي وبناء مشاريع ذات عائد اقتصادي واستثماري مربح، وتحقيق الأمن الغذائي لقارة أفريقيا، وفق البيان.



وقد أدرك CIB أهمية الاستدامة والتمويل المستدام منذ عام 2013، وكان له التزام راسخ بتحقيق التوازن بين الربحية والأثر البيئي والمجتمعي، حيث قام بتأسيس منظومة شاملة لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية تُركز على تحسين إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية.



كما أصدر CIB أول سندات خضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC كما وقع ايضاً البنك التجاري الدولي على اتفاقية جديدة بقيمة 100 مليون دولار مدتها 7 سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مجموعة من المشروعات التي تشمل معالجة المياه وكفاءتها، والمباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك مشاريع الزراعة المستدامة.

ويُقدم البنك التجاري الدولي نموذجًا فريدًا يُظهر قدرة القطاع المصرفي على قيادة عملية انتقال الاقتصاد على مدار رحلته في مجال التمويل المستدام، مما مكنه من توسيع نطاق عمله عبر ترسيخ تحوله الداخلي وتمكين مسارات الانتقال الشامل في الأسواق الناشئة الأفريقية.



كما يعتبر CIB داعماً استراتيجيا لجميع الشركات التي ترغب دمج معايير الاستدامة في عملياتها من خلال برامجه الرائدة المبتكرة "استدامة القطاعات" و "استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة".



وتُعد هذه البرامج منصة متعددة الأغراض تستهدف دمج مبادئ الاستدامة في كافة القطاعات في مصر لتحقيق النمو الشامل في القطاعات، بهدف تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ، مما يُسرّع عملية التحول الاقتصادي الحقيقي نحو نموذج منخفض الكربون.

وقد تم اختيار البنك من قِبل لجنة تحكيم مُتخصصة تشمل كبرى المُحللين، والمستشارين، والاقتصادين على مستوى العالم، بناءً على عدد من المعايير والمؤشرات الأساسية، واستندت معايير التحكيم إلى مؤشرات أساسية تُقيّم التزام CIB بالاستدامة وفعالية مبادراته في هذا المجال، بحسب البيان.