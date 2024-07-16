الميزان التجاري للبنان مع الدول العربية خلال الـ10 سنوات الماضية: فائض ربحي مع 6 دول وخسارة مع 12 دولة

أشارت احصاءات "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية" خلال العشر سنوات الماضية من 2014 حتى 2023 ، الى ان الميزان التجاري للبنان مع 18 دولة عربية حقق فائضاً ربحياً للبنان مع 6 دول عربية ابرزها سوريا والعراق وقطر وخسارة مع 12 دولة عربية أبرزها مصر والكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة.

وأكدت هذه الاحصاءات انه بحسب سجلات الجمارك اللبنانية، خلال الفترة المذكورة، ان سوريا احتلت المرتبة الاولى بالاستيراد من لبنان والعراق في المرتبة الثانية وقطر في المرتبة الثالثة. وقد بلغ استيراد سوريا من لبنان خلال العشر سنوات الماضية المذكورة 1.973.000 مليار دولار اي بفائض ربحي لصالح لبنان بقيمة 760.195 مليون دولار، اما العراق فقد احتل المرتبة الثانية من حيث الاستيراد من لبنان والمرتبة الاولى من حيث الفائض الربحي اذ بلغت قيمة ما استورده من لبنان خلال السنوات العشر الماضية 1.676 مليار دولار مقابل تصدير بلغ 48.974 مليون دولار اي بفائض ربحي قدره 1.628.000 مليار دولار.

اما ابرز الدول العربية الذي سجل معها لبنان خسارة وعجزاً في التبادل التجاري فكانت مصر، حيث بلغ هذا العجز ضد لبنان 3.986 مليار دولار، يليها الكويت حيث بلغ العجز 1.835 مليار دولار، ثم السعودية الذي بلغ العجز التجاري معها ضد لبنان 1.401 مليار دولار، وثم الامارات حيث بلغ العجز معها ضد لبنان 720 مليون دولار.

وعزت مصادر في كبريات شركات النقل انه لولا حالة الحرب والازمات التي كانت تمر بها سوريا والاحداث الداخلية في بعض مناطق العراق اضافة الى احتلال القوات الاميركية لمعبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق والتي رفعت اسعار النقل الى اضعاف الكلفة الحقيقية لكانت الصادرات اللبنانية الى العراق وسوريا تضاعفت خمس مرات.