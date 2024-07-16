القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ على سديروت من قطاع غزة

اعلنت القناة 13 الإسرائيلية بانه إطلاق 3 صواريخ على سديروت من قطاع غزة، تم اعتراض أحدها وسقط اثنان بمناطق مفتوحة دون أضرار أو إصابات. وقد دوت صفارات الإنذار في سديروت ومناطق في غلاف غزة.
وفي السياق، اعلنت "سرايا القدس" بانها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.
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