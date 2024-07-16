رئيس وزراء المجر: ترامب مستعد للتوسط فورا بعد انتخابه للسلام بين روسيا وأوكرانيا

اشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في رسالة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، الى إن "المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مستعد للعمل "على الفور" كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا تم انتخابه في تشرين الثاني".
واوضح أوربان في الرسالة، بانه "بوسعي يقينا القول إنه بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات، لن ينتظر ترامب حتى تنصيبه، سيكون مستعدا للعمل كوسيط سلام على الفور. لديه خطط مفصلة وراسخة لذلك".
وصاغ أوربان الرسالة، التي وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وجرت مشاركتها مع كل زعماء الاتحاد الأوروبي، بعد أن أجرى محادثات مع ترامب ومع زعماء أوكرانيا وروسيا والصين.
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