مركز الأمن البحري العماني: ناقلة النفط "برستيج فالكون" انقلبت قبالة ساحل الدقم والطاقم في عداد المفقودين

ذكر مركز الأمن البحري العماني لـ "رويترز" إن ناقلة النفط "برستيج فالكون" التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ساحل الدقم.

ولفت مركز الأمن البحري العماني الى ان طاقم ناقلة النفط المقلوبة برستيج فالكون لا يزال في عداد المفقودين، واشار الى ان البحث عن الطاقم المفقود لا يزال جاريا.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن باليمن.

وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة، بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.