وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: إذا انسحب الجيش من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسنحل الحكومة

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك تأكيدها أنه "إذا انسحب الجيش من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسنحل الحكومة".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى مناقشات سرية جرت بين إسرائيل ومصر، بشأن الانسحاب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولَين إسرائيليَّين ودبلوماسي غربي كبير، أن إسرائيل ومصر ناقشتا انسحاباً محتملاً للجنود الإسرائيليين من حدود غزة مع مصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وأشار المسؤولون الثلاثة إلى أن "مناقشات خاصة جرت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، لفت خلالها مبعوثون إسرائيليون كبار إلى استعداد إسرائيل للانسحاب إذا وافقت مصر على التدابير التي من شأنها منع تهريب الأسلحة على طول الحدود".

وأوضح المسؤولون أن "التدابير المقترحة شملت تركيب أجهزة استشعار إلكترونية على طول الحدود، يمكنها اكتشاف أي محاولات مستقبلية لحفر الأنفاق، فضلاً عن بناء حواجز تحت الأرض لمنع بنائها".

وفي حين رأت الصحيفة أن "استعداد إسرائيل للقيام بذلك، من شأنه أن يزيل إحدى العقبات الرئيسة التي تحول دون التوصل إلى هدنة مع حماس"، أوضحت أن "إسرائيل ومصر أبدتا تردداً في تأكيد وجود هذه المحادثات".