حماس دعت ابناء الضفة والقدس إلى مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا

اشارت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي، الى إن "عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت شرق طولكرم صباح اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية".
ودعت حماس أبناء شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا، وتلبية نداء الأرض والمقدسات، وتنفيذ مزيد من العمليات البطولية التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، وتضع حداً لإرهابهم.
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