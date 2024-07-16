الاتحاد الأوروبي والإمارات يعقدان الحوار السياسي الثالث رفيع المستوى في بروكسل

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل الحوار السياسي الثالث رفيع المستوى حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الشاملة الثنائية وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/ - أن "الجانبين بحثا بشكل مكثف سبل تعزيز العلاقات الثنائية وجهودهما المشتركة لتعميقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرق النقاش إلى حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحايل على العقوبات. وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة الانخراط بشكل بناء في القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ما يقع ضمن نطاق الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف الأخرى".

وأضاف البيان أنه "في ما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، تركز الحديث على الحرب في غزة وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في لبنان واليمن والبحر الأحمر، فضلًا عن تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ترأس الحوار نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي للشئون السياسية إنريكي مورا، ومساعد وزير الدولة للشئون السياسية والمبعوثة الخاصة لدى الاتحاد الأوروبي لانا نسيبة.

إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

أعاد أعضاء البرلمان الأوروبي انتخاب روبرتا ميتسولا (45 عاما) من مالطا، رئيسة للبرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، وذلك في افتتاح أول جلسة عامة لهم في مدينة /ستراسبورج/ الفرنسية بعد انتخابات شهر يونيو الماضي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أنه أعيد تعيين "روبرتا ميتسولا" وهي من حزب الشعب الأوروبي (اليمين - القوة السياسية الرئيسية في البرلمان)، لولاية جديدة مدتها عامين ونصف بأغلبية 562 صوتا مقابل 61 صوتا أمام منافستها الوحيدة الإسبانية "إيرين مونتيرو" (يسار راديكالي).

وكانت مجموعة حزب الشعب الأوروبي قد اعلنت رسميا - في 19 يونيو الماضي - ترشيح المالطية روبرتا ميتسولا لولاية جديدة، رئيسة للبرلمان الأوروبي، الذي قادته على مدى العامين ونصف الماضيين.

اعلام عبرى: إغلاق المجمعات التجارية في "إيلات" جنوب إسرائيل والدفع بقوات خاصة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إغلاق المجمعات التجارية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل ، وذلك بعد الاشتباه بعملية تسلل. وأشارت التقارير إلى أن السلطات دفعت بقوات خاصة إلى المدينة لتعزيز الأمن والتحقيق في الحادث.

وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أيضًا بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري حتى يتم التأكد من سلامة الوضع. وتواصل القوات الخاصة عمليات التمشيط والبحث في المنطقة لضمان عدم وجود تهديدات إضافية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث أمني مشتبه به في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحم ر ، وأعلنت الشرطة عن اشتباهها في عملية تسلل في منطقة الطريق السريع رقم 12 بالقرب من إيلات ، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.