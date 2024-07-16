روسيا والصين تنهيان دورية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ اليوم /الثلاثاء/ إكمال دورية مشتركة مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقال الأسطول الروسي -في بيان له نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه تم إرسال الطراد /"Sovershenny"/ التابع لأسطول المحيط الهادئ ووحدة طليعة بحرية تابعة للجيش الصيني تضم المدمرة الصينية /Yinchuan/ والفرقاطة /Hengshui/ وسفينة الإمداد Weishanhu.

ووفقا للبيان تم إجراء مناورة تدريبية تحاكي مرافقة سفينة في منطقة المضيق. وقال الأسطول إنه خلال هذا التدريب جرى تنظيم دفاع شامل لإحدى سفن الدورية عند مرورها بمسار ضيق.

وبحسب الأسطول الروسي، فقد تدربت الدورية الروسية-الصينية أيضا على عملية إعادة إمداد مع سفينة الإمداد ويشانهو أثناء التحرك.

وقال الأسطول إنه خلال 15 يوما من الدورية قطعت السفن حوالي 4800 ميل بحري. وتدرب بحارة من البلدين على العمليات بتشكيلات مختلفة، وعلى المهام المضادة للغواصات وعلى صد الهجمات الجوية التي يشنها عدو افتراضي.

الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو؛ وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت في رفضها لأشكال العنف والإرهاب، وتؤكد وقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

وأضاف البيان أن الخارجية الكويتية تتقدم بخالص تعازي دولة الكويت لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حكومةً وشعباً، بضحايا ذلك الهجوم الإرهابي الآثم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، مضيفة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 جنديا، ودبابة، وشاحنتين بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أد".