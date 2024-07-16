الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو؛ وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت في رفضها لأشكال العنف والإرهاب، وتؤكد وقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

وأضاف البيان أن الخارجية الكويتية تتقدم بخالص تعازي دولة الكويت لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حكومةً وشعباً، بضحايا ذلك الهجوم الإرهابي الآثم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، مضيفة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 جنديا، ودبابة، وشاحنتين بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أد".

الاتحاد الأوروبي والإمارات يعقدان الحوار السياسي الثالث رفيع المستوى في بروكسل

عقد الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل الحوار السياسي الثالث رفيع المستوى حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الشاملة الثنائية وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/ - أن "الجانبين بحثا بشكل مكثف سبل تعزيز العلاقات الثنائية وجهودهما المشتركة لتعميقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرق النقاش إلى حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحايل على العقوبات. وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة الانخراط بشكل بناء في القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ما يقع ضمن نطاق الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف الأخرى".

وأضاف البيان أنه "في ما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، تركز الحديث على الحرب في غزة وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في لبنان واليمن والبحر الأحمر، فضلًا عن تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ترأس الحوار نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي للشئون السياسية إنريكي مورا، ومساعد وزير الدولة للشئون السياسية والمبعوثة الخاصة لدى الاتحاد الأوروبي لانا نسيبة.

إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

أعاد أعضاء البرلمان الأوروبي انتخاب روبرتا ميتسولا (45 عاما) من مالطا، رئيسة للبرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، وذلك في افتتاح أول جلسة عامة لهم في مدينة /ستراسبورج/ الفرنسية بعد انتخابات شهر يونيو الماضي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أنه أعيد تعيين "روبرتا ميتسولا" وهي من حزب الشعب الأوروبي (اليمين - القوة السياسية الرئيسية في البرلمان)، لولاية جديدة مدتها عامين ونصف بأغلبية 562 صوتا مقابل 61 صوتا أمام منافستها الوحيدة الإسبانية "إيرين مونتيرو" (يسار راديكالي).

وكانت مجموعة حزب الشعب الأوروبي قد اعلنت رسميا - في 19 يونيو الماضي - ترشيح المالطية روبرتا ميتسولا لولاية جديدة، رئيسة للبرلمان الأوروبي، الذي قادته على مدى العامين ونصف الماضيين