القائم بأعمال الخارجية الإيرانية: إسرائيل بصدد خسارة حربها مع حلفاء طهران

اشار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني الى ان "إسرائيل بصدد خسارة حربها مع حلفاء طهران".
واوضح باقري كني في حديث لمجلة "نيوزويك"، بان "واشنطن تمد إسرائيل بأسلحة فتاكة تقتل أهل غزة وهي ليست وسيطا نزيها، وإذا كان الأميركيون صادقين بشأن الوساطة فعليهم وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل".
وذكر القائم بأعمال الخارجية الإيرانية بانه إذا حاولت إسرائيل توسيع الحرب لمناطق أخرى أو لبنان فستعاني مزيدا من الضرر، وطهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات التي يطلقها النظام الصهيوني.
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