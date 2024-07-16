عائلة الامام الصدر بدات جولة على عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل متابعة القضية

بدأت عائلة الإمام موسى الصدر في إطار متابعتها لقضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر وأخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدرالدين، جولة على عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل متابعة القضية المقدّسة، المحطة الأولى في الجولة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يصلها وفد العائلة اليوم الثلاثاء للقاء المسؤولين الإيرانيين. أما المحطة الثانية، فستلبي عائلة الإمام الأحد المقبل، مع وفد لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام وأخويه وبمباركة المرجعيات اللبنانية المعنية، دعوة رسمية من الخارجية الروسية للقاء المسؤولين وعدد من الشخصيات الروسية الفكرية والدينية.
ولفتت العائلة في بيان، الى انها تُعوِّل على هاتين الزيارتين من أجل الضغط في المحافل الإقليمية والدولية على السلطات الليبية للتعاون مع السلطات اللبنانية للوصول إلى الإمام الصدر وأخويه وتحريرهم وعودتهم سالمين.
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