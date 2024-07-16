وزارة المالية: الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا وهو بصحة جيدة وليس بوارد الاستقالة

اوضحت وزارة المالية في بيان، بأنه "أثار الخبر غير الصحيح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن استقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ضجة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للاستيضاح وتبيان الحقيقة".
ولفت البيان الى ان المكتب الإعلامي يطمئن جميع المهتمين أن الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا، وهو بصحة جيدة وليس بوارد الاستقالة في هذا الظرف الذي ينهمك فيه ومديريات الوزارة ومصالحها باعداد لإعداد موازنة 2025 حيث الالتزام بتقديمها في موعدها الدستوري.
وكانت مصادر مقربة منوزارة المال نفت في وقت سابق لـ"النشرة" كل الاشاعات حول رغبة وزير المال بالاستقالة من الحكومة.
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