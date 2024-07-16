بوشكيان وياسين خلال لقاء بمعهد البحوث الصناعية: لتعزيز التعاون ضمن إمكانات المعهد ومختبراته المتطورة

عُقِدَ في مقر معهد البحوث الصناعية اجتماع صناعي - بيئي، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، وقد تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ومعهد البحوث الصناعية، وتطوير مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة البيئة والمعهد، وتأكيد وزيري الصناعة والبيئة على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتطورة والكبيرة في المعهد عبر مراكزه التخصّصية ومختبراته الأربعة عشر المتكاملة التي تغطّي القطاعات الانتاجية المختلفة، وهي مختبرات الهندسة المدنية، الكهرباء، التحاليل الجرثومية، الكيميائية والكيموفيزيقية، المياه، الجلود والأقمشة، الميكانيك، الحبوب والدقيق والخبز، المشتقات النفطية، الدهانات، التعبئة والتغليف، الطاقة الشمسية، ومصلحة المعايرة وغيرها الوحيدة المعتمدة دولياً منذ العام ۲۰۰٤، بالإضافة إلى الإعتماد الحائز عليه المعهد في عمليات الكشف والإعتيان.

كما جرى التطرق إلى القرارين رقم ۱/۹۹ ورقم ١/٢٠٢٤ تاریخ ١/٧/٢٠٢٤ المعنيين بوضع آليات بيئية لصناعات الترابة وآلية ترخيص لإعادة تأهيل مقالع الترابة والكلس والجفصين والدور الأساسي لمعهد البحوث الصناعية في آلية التنفيذ إنطلاقاً من مرجعيته العلمية والوطنية.

تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تقنية مشتركة للمتابعة.