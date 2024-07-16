6 قتلى و28 جريحا في حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير‬⁩ في عمان

أعلنت شرطة سلطنة عمان والأجهزة العسكرية والأمنية، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل شرطة سلطنة عمان عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.



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