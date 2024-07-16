إعلام عبري: إطلاق 3 صواريخ على سديروت واعتراض أحدها

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه مدينة سديروت، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض أحد الصواريخ، بينما سقط الاثنان الآخران في مناطق مفتوحة دون التسبب في أي أضرار أو إصابات.

وذكرت القناة أن صافرات الإنذار دوَّت في المدينة والمناطق المحيطة بها، مما دفع السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ. وأكدت المصادر الأمنية أن الفرق المختصة بدأت بتمشيط المناطق التي سقط فيها الصواريخ للتأكد من عدم وجود أي خطر إضافي.

الأونروا: 5 مدارس تابعة للوكالة تم استهدافها خلال الأيام العشرة الماضية ويجب حماية كل مرافق الأمم المتحدة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن خمس مدارس تابعة لها تم استهدافها خلال الأيام العشرة الماضية، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المباني وتهديد سلامة الطلاب والموظفين.

وأعربت الأونروا في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء هذه الهجمات، مؤكدة على ضرورة حماية جميع مرافق الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقالت الوكالة: "نحن ندين بشدة استهداف المدارس التي تستخدم كملاجئ آمنة للأطفال والعائلات خلال الأزمات. يجب أن تظل هذه المرافق محمية بموجب القانون الدولي."

ودعت الأونروا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان سلامة وأمن الأطفال والمدرسين في جميع الظروف. وأكدت الوكالة أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للمدارس المتضررة واستعادة الخدمات التعليمية في أسرع وقت ممكن.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 38713 شهيدا و89166 مصابا

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 49 فلسطينيا، وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.