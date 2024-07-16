رئيس الأركان الروسي يتفقد مقر قيادة إحدى مجموعات القوات بمنطقة العملية الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدفاع الروسية الثلاثاء أن رئيس أركان القوات المسلحة النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف تفقد مقر قيادة مجموعة قوات "الشرق" بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وحسب بيان للدفاع الروسية، فإن غيراسيموف استمع إلى تقرير قدمه قائد مجموعة قوات "الشرق" الفريق ألكسندر سانشيك ومسؤولون عسكريون آخرون في المجموعة حول الوضع الحالي في منطقة المسؤولية وسير تنفيذ المهام القتالية.

وفي ختام الاجتماع أشاد غيراسيموف بنجاحات مجموعة "الشرق" في تحرير قرية أوراجاينويه في دونيتسك وحدد المهام المستقبلية لقواتها.

كما اطلع غيراسيموف على عينات من الأنظمة الروبوتية القتالية التي تستخدمها وحدات المجموعة بنجاح في عملياتها الهجومية.

وفي نهاية جولته إلى مجموعة "الشرق"، منح غيراسيموف أوسمة الدولة للعسكريين الذين تميزوا أثناء تحرير أوراجاينويه وشكرهم على الشجاعة التي أظهروها في المعارك.

وبعد حفل توزيع الجوائز، تحدث غيراسيموف مع الضباط والجنود الذين شاركوا في تحرير أوروجاينويه، فشرحوا له تفاصيل الاستعدادات لتحرير القرية وعملية الاقتحام ذاتها.

الكرملين: محاولات الغرب لمصادرة الأصول الروسية تضر بالنظام المالي الدولي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن محاولات الغرب لمصادرة الأصول الروسية تلحق الضرر بالنظام المالي الدولي وتدفع الدول الأخرى إلى القلق.

وأضاف بيسكوف ، في تصريح له نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية تعليقا على منشورات بشأن خطوات محتملة لمصادرة أصول روسية ، "قلنا منذ فترة طويلة أن المحاولات غير القانونية لنهب روسيا ومصادرة أصولنا ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنظام المالي الدولي وستدفع العديد من الدول الكبيرة والغنية إلى التفكير في مصير أصولها في الخارج".

يشار إلى أن الغرب كان قد جمد احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو ، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.

وكان وزيرالخارجية التشيكي يان ليبافسكي قد أعلن في مايو الماضي أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة فيما حذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها ..مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانين الدولية.

روسيا والصين تنهيان دورية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ اليوم /الثلاثاء/ إكمال دورية مشتركة مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقال الأسطول الروسي -في بيان له نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه تم إرسال الطراد /"Sovershenny"/ التابع لأسطول المحيط الهادئ ووحدة طليعة بحرية تابعة للجيش الصيني تضم المدمرة الصينية /Yinchuan/ والفرقاطة /Hengshui/ وسفينة الإمداد Weishanhu.

ووفقا للبيان تم إجراء مناورة تدريبية تحاكي مرافقة سفينة في منطقة المضيق. وقال الأسطول إنه خلال هذا التدريب جرى تنظيم دفاع شامل لإحدى سفن الدورية عند مرورها بمسار ضيق.

وبحسب الأسطول الروسي، فقد تدربت الدورية الروسية-الصينية أيضا على عملية إعادة إمداد مع سفينة الإمداد ويشانهو أثناء التحرك.

وقال الأسطول إنه خلال 15 يوما من الدورية قطعت السفن حوالي 4800 ميل بحري. وتدرب بحارة من البلدين على العمليات بتشكيلات مختلفة، وعلى المهام المضادة للغواصات وعلى صد الهجمات الجوية التي يشنها عدو افتراضي.