الأونروا: استهداف 5 مدارس تابعة للوكالة خلال الأيام العشرة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن خمس مدارس تابعة لها تم استهدافها خلال الأيام العشرة الماضية، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المباني وتهديد سلامة الطلاب والموظفين.

وأعربت الأونروا في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء هذه الهجمات، مؤكدة على ضرورة حماية جميع مرافق الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقالت الوكالة: “نحن ندين بشدة استهداف المدارس التي تستخدم كملاجئ آمنة للأطفال والعائلات خلال الأزمات. يجب أن تظل هذه المرافق محمية بموجب القانون الدولي”.

ودعت الأونروا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان سلامة وأمن الأطفال والمدرسين في جميع الظروف. وأكدت الوكالة أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للمدارس المتضررة واستعادة الخدمات التعليمية في أسرع وقت ممكن.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 38713 شهيدا و89166 مصابا

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 49 فلسطينيا، وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

رئيس وزراء ويلز يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء ويلز "فوجان جيثينج" اليوم /الثلاثاء/ أنه سيستقيل من منصبه، وذلك عقب مطالبة أربعة أعضاء من حكومته بتنحيه عن المنصب.

وقال جيثينج - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه "اتخذ قرارا صعبا ببدء عملية تنحيه عن منصبه"، مشيرا إلى أنه سيبحث الآن مسألة وضع جدول زمني لانتخاب خلفا له.

كان جيثينج قد خسر اقتراعا غير ملزم بحجب الثقة في البرلمان الويلزي الشهر الماضي، وسط انتقادات بشأن حصوله على تبرع بقيمة مائتي ألف جنيه استراليني لحملته الانتخابية، أثناء ترشحه لزعامة حزب العمال الويلزي، من رجل أعمال مدان بارتكابه جرائم تضر بالبيئة.

ووصف جيثينج - في بيانه - المزاعم بارتكابه مخالفات أنها "مدفوعة باعتبارات سياسية"، مؤكدا أن نزاهته ليست بالأمر الهين حتي يعرضها للشبهات. وأضاف أنه خلال توليه منصبه كوزير لمدة 11 عاما لم يتخذ قرارا واحدا يحقق من خلاله أي مصلحة شخصية ولم يسئ استغلال نفوذه.

تجدر الإشارة إلى أن جيثينج تولى زعامة حزب العمال الويلزي ورئاسة الحكومة الويلزية في مارس الماضي خلفا لمارك دراكفورد؛ ليصبح حينئذ أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.