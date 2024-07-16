مدبولي يرأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما،

وقال رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع: نحرص بشكلٍ مستمر على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مُشيرًا إلى أهمية ذلك المشروع الذي تتم متابعته من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، موضحًا أن هذا المشروع يُمثل مبادرة رئاسية، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما، وتوفير العملة الصعبة، وصولاً إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم إنشاء مراكز لتجميع البلازما تابعة لشركة "جريفولز" إيجيبت، ويتم نقل البلازما المُجمعة إلى مصنع جريفولز أسبانيا لتصنيع مشتقاتها، إلى أن يتم الانتهاء من إنشاء مصنع محلى لتجزئة البلازما وتصنيع مشتقاتها محليًا.