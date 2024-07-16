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"لحق بأخيه ووالده" .. مصرع شاب سقطت عليه أجولة غلال في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعه أسفل أجولة الغلال أثناء عمله على "تريلا" أمس الاثنين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأوضح مصدر بالقرية لموقع الخليج 365 أن الشاب يُدعى "بدر جمال السيد" كان يسعى على أكل عيشه بالعمل على سيارة نقل، حيث كانت تحمل أجولة ثقيلة وفجأة سقطت على جسده.

ونُقل الضحية بشكل عاجل إلى مستشفى قويسنا العام، والذي بدوره حوله إلى مستشفى السادات العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك عقب تدهور حالته، مُشيرًا إلى والد الشاب وشقيقه توفاهم الله أيضًا قبل فترة قصيرة.

وشيع أهالي قرية إبنهس جثمان الشاب وسط حالة من الحزن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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