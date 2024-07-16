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مقتل 4 جنود هنود في اشتباك مع مسلحين في كشمير

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

لقى أربعة جنود هنود حتفهم، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مسلحين مشتبه بهم في ولاية جامو وكشمير، فيما تعد أحدث أعمال العنف المتصاعدة التي تشهدها المنطقة الواقعة بشمال البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجيش الهندي قال إن الأربعة جنود لقوا حتفهم " أثناء القيام بعملية لمكافحة الإرهاب".

وكان خمسة جنود قد لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في اشتباك بالمنطقة في الثامن من يوليو الجاري.

وتأتي أعمال العنف قبل إجراء انتخابات محلية بأمر المحكمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تكون الأولى التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي قد ألغت الضمانات الدستورية لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وقسمت الولاية لجزئين يخضعا للحكم الاتحادي في أغسطس 2019.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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