تعيين محمد المحرصاوي رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تكليف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، بمنصب رئيس أكاديمية الأزهر الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، خلفا للدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية السابق.

وقرر شيخ الأزهر، تكليف الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية تدريب الدعاة والواعظات، بمنصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ومشرفا عاما على الفتوى بالأزهر.

واعتُمد شيخ الأزهر، تشكيل مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الجديد، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا لرئيس مجلس ‏الإدارة، اللواء وائل محمود بخيت، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.‏

ويضم التشكيل الجديد في عضويته: الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، ‏الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر ‏الأسبق، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة نهلة الحراكي.‏

كما يتوجه مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور عباس شومان، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة السابق، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، واللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ما بذلوه من جهد في خدمة المنظمة ورسالتها ودورها في لمِّ شمل مئات الآلاف من خريجي الأزهر في جميع أنحاء العالم، وجعلها كيانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات المتبادلة بينهم، ونشر منهج الأزهر الوسطي ومكافحة آفة الغلو والتطرف.