بالصور- محافظ المنيا يتفقد إنشاءات مستشفى أبو قرقاص المركزي وسير العمل بالمطاحن والمخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

واصل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا جولاته الميدانية بزيارة مركز أبو قرقاص، صباح اليوم الثلاثاء، وتفقد خلالها أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منسافيس والمقام على مساحة 2200م2 .

وأوضح المحافظ أن المركز يعد صرح طبي مميز ومكون من 3 أدوار الدور الأرضي يضم (عيادة طب اسرة ـ متابعة حمل - ملفات طبية - صيدلية - تعقيم - مغسله - اشعه - مكتب صحه – تطعيمات)، والدور الأول علوي ويضم (عيادة أسنان - عيادات خارجية - طب أسرة - قاعه تدريب - معمل دم - معمل طفيليات - مؤشرات حيوية)، والدور الثاني علوي (سكن ممرضات - سكن اطباء - مكتب مدير الوحدة - مكاتب اداريه – حسابات).

رافق المحافظ خلال الجولة، حامد فخري رئيس مركز ابوقرقاص، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد عاطف مدير جهاز تعمير منطقة المنيا، وإدارة التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى أبوقرقاص للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ودراسة كافة الاحتياجات لإتمام المشروع وتسليمه وفقاً للخطة الزمنية المحددة لدخولها الخدمة، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى حول المستشفى والمقامة على مساحة ٢٥٨٠٠ م2 وستعمل بسعة ٢٠٠ سرير ومكونة من ٦ أدوار كل دور على مساحة ٨٠٠٠م٢ وتضم أقسام (الاستقبال – الطوارىء ـ العلاج الطبيعى - معامل مركزية - ٤ غرف عمليات - ٣ كشك ولاده - صيدلية مركزية) إلى جانب كافة الملاحق الخارجيه من شيلارات ومبنى الكهرباء وموزعات.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي ملف الصحة أهمية كبيرة، وخاصة فى محافظات الصعيد ، وينعكس ذلك فى انضمام المنيا لمنظومة التأمين الصحى الشامل لتعزيز مستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن مشروعات القطاع الصحي الجارى تنفيذها بمركز ومدينة ابوقرقاص، تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية وخدمات علاجية تلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار كدواني إلى أن تلك المشروعات تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزى للتعمير منطقة تعمير المنيا) مؤكداً ان الدولة تسعى لرفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية ، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالاستمرار في المتابعة الميدانية لسير العمل بالمشروعات تحت الإنشاء وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات للعمل على تذليل أي معوقات وتوفير المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الوزارة، لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات التى تمثل إضافة نوعية ومهمة للمنظومة الصحية.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الفكرية المركزى، وتفقد جميع أقسام المستشفى واطلع على سجل الحضور والانصراف، للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، موجهاً العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض ببذل الجهود لإرضاء المرضى وتوفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للمواطنين، وقرر المحافظ خلال جولته صرف مكافأة للعاملين بقسم التغذية نظراً للالتزام بمعايير النظافة واشتراطات الصحة والسلامة العامة.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المرضى للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، كما لبى طلبات بعض المواطنين موجهاً وكيل وزارة التضامن باتخاذ ما يلزم لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وتابع كذلك المحافظ سير العمل بمطحن سلندرات أبوقرقاص، التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 طن يومياً، وتفقد انتظام العمل داخل المطحن ومدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك، وتابع جميع مراحل طحن القمح بداية من استلام الأقماح وعملية غسيل وفصل الشوائب والأتربة عنها، وعمليات الطحن وانتهاءً بالتعبئة في الأجولة،

وأوضح اللواء كدواني، وأن المطحن يعتمد على أساليب حديثة للحوكمة والمراقبة تقرها وزارة التموين من خلال ميكنة عملية صرف الخبز للمواطنين وصرف الدقيق من المطاحن للمخابز استكمالا لدورة الصرف، وتظهر كميات الدقيق المنصرفة من المطاحن للمخابز على نظام تشغيل المطاحن ويتم استعاضتها من خلال لجنة مركزية بوزارة التموين تختص بوضع برامج صرف الاقماح من المواقع التخزينية إلى المطاحن التموينية عبر برنامج يتم إعداده و تغذية المنظومة الإلكترونية به كل ١٠ أيام لمواصلة دورة صرف القمح و الدقيق .

وخلال تجوله بمدينة أبو قرقاص جنوب، تفقد المحافظ أحد المخابز البلدية مستمعاً لأراء المواطنين حول جودة رغيف الخبز المنتج، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع بانتظام أداء المخابز لضمان تقديم أفضل الخدمات وجهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وفى ختام الجولة عقد المحافظ، اجتماعاً موسعاً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص وبحضور رئيس المركز، ونوابه ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.