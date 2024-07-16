التفاصيل الكاملة لـ تسلل شاب فيلا المخرج جميل المغازي في كومبوند شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، التحقيق مع شاب تسلل إلى فيلا المخرج جميل المغازي في كومبوند شهير، رغبة في لقائه ما دفع المخرج لاستدعاء الأمن، وتم التحفظ عليه وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشاب بكفالة مالية، بعد ثبوت عدم سرقته لأي متعلقات من الفيلا أو تورطه في جريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المخرج جميل المغازي يقوم بعمل اختبار "كاستينج تمثيل" داخل فيلته في كومبوند شهير ويستقبل فيها راغبي التمثيل بالكليبات المصورة، وكان من بينهم شاب تردد عليه عدة مرات.

وأضافت التحقيقات أن الشاب كان يتصل هاتفيا بالمخرج جميل المغازي إلا أن الأخير لم يكن يجبه وبعد عدة محاولات فاشلة بالتواصل معه قرر الشاب لقاءه شخصيا فتوجه إلى أمن الكومبوند وأخبرهم أنه عامل الزراعة الجديد ودخل إلى الفيلا.

كما شرحت التحقيقات أن الشاب يعلم بترك المخرج جميل المغازي باب في الحديقة الخلفية مفتوحا دون إغلاق فتسلل منه ودخل إلى الريسبشن وخلال ذلك شاهده المخرج جميل المغازي عبر كاميرات المراقبة المثبتة في أرجاء الفيلا وموصلة بهاتفه فابلغ أمن الكومبوند الذين توجهوا إليه وتحفظوا على الشاب وابلغوا قسم الشرطة.

وقال الشاب إنه كان يتردد عليه لعمل كاستينج تمثيل، وعندما لم يجبه على اتصالاته قرر الوصول إليه عبر تلك الطريقة.