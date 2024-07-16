وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 9 آلاف و138 طالبًا منذ اندلاع الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 9 آلاف و138 طالبًا فلسطينيًا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و713 شخصًا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة المواصي في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في استهداف هو الثاني خلال أسبوع نتج عنه استشهاد 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في حصيلة أولية.