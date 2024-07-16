المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.44% مع نهاية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.44% عند 27829 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 66.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 63.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 129.6 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.32% عند 27952 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.