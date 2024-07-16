إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخب أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم روبرتا سيتمولا رئيسة للبرلمان الأوروبي حتى عام 2027، بأغلبية 562 صوتاً.

واحتفظت روبرتا ميتسولا بذلك بمنصبها بعد فوزها في الانتخابات من الجولة الأولى من التصويت، حيث حصلت على أغلبية مطلقة من 562 صوتاً تم الإدلاء بها من أصل 699 بالاقتراع الورقي السري.

وتستمر ميتسولا في قيادة البرلمان خلال أول عامين ونصف من الفصل التشريعي العاشر.

ولدت روبرتا ميتسولا في مالطا عام 1979، وهي عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2013، وتم انتخابها نائبة أولى للرئيس في نوفمبر 2020، وكانت رئيسة البرلمان بالنيابة بعد وفاة الرئيس ساسولي في 11 يناير 2022.

وفي 18 يناير 2022 ، تم انتخابها رئيسة للنصف الثاني من الفصل التشريعي التاسع، وهي ثالث رئيسة للبرلمان الأوروبي ، بعد سيمون فايل (1979-1982) ونيكول فونتين (1999-2002).

وقالت الرئيسة المنتخبة ميتسولا في كلمتها أمام مجلس النواب بعد انتخابها"معاً، يجب أن ندافع عن سياسات الأمل، من أجل الحلم الذي هو أوروبا، أريد أن يستعيد الناس الشعور بالإيمان والحماس لمشروعنا، الإيمان بجعل مساحتنا المشتركة أكثر أماناً وعدلاً وإنصافاً ومساواة، فالاعتقاد بأننا معا أقوى ونحن أفضل، والإيمان بأن أوروبا للجميع".