وزير الاقتصاد السعودي: تسريع وتيرة التقدم يتطلب سياسات واضحة وجريئة تركز على الحلول

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن تسريع وتيرة التقدم يتطلب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركز على الحلول، وكذلك تطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية والحلول الأمثل التي تحقق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة.

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قوله - خلال كلمة المملكة السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقام في نيويورك - إن المملكة تدرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى إتباع نهج يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج الإمكانات الكامنة تحت مظلة رؤية 2030 .

‎ونوه "الإبراهيم" بمبادرة السعودية الخضراء، مؤكدا أن المملكة تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ مع أكثر من 80 مبادرة، وتستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر، وتثبيت موقع المملكة كقائد في مجال الطاقة المتجددة.