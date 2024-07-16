شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يستقبل المستشار علاء فؤاد الوزير السابق والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي بالمستشار علاء الدين فؤاد، متوجهًا إليه بكل الشكر والتقدير على جهده الكبير خلال فترة توليه الوزارة وتحمله المسؤلية وما يتمتع به الوزير من أخلاق حميدة وسمعة طيبة متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم له.

ومن جانبه، تقدم المستشار علاء الدين فؤاد بالتهنئة للمستشار محمود فوزي على توليه حقيبة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنيًا له التوفيق في قيادة الوزارة، وتحقيق كل ما هو خير لرفعة مصر.