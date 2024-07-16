حكومة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين بالنصيرات وخان يونس وارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرتين الأولى في مدرسة للأونروا بالنصيرات والثانية في خان يونس".

ولفت إلى أنّ "40 شهيدا وعشرات المصابين بمجزرتين للاحتلال بالنصيرات وسط القطاع وبخان يونس جنوبه".

هذا، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفيّة منذ بدء الحرب على القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.