الشرطة العمانية تعلن مقتل 6 وإصابة 28 في إطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية والعسكرية أنهت التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في العاصمة مسقط.



وأضافت الوكالة أن الحادثة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وشرطي بالإضافة إلى 3 مهاجمين، وإصابة 28 آخرين من جنسيات مختلفة.



وكانت الشرطة في سلطنة عمان أصدرت فجر اليوم بيانا مقتضبا قالت فيه إنّها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير "أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".



وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".



وأعرب بيان الشرطة العمانية عن خالص التعازي لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفاد مستخدمون على موقع "إكس" بأنّ الحادثة وقعت قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير.



ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحقّقت وكالة فرانس برس من صحّتها، تظهر أشخاصاً يتفرّقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي، وهم يهتفون "يا حسين" مناجاة للإمام الثالث عند الشيعة وحفيد النبي محمد.



ويبلغ عدد سكان عمان أكثر من أربعة ملايين نسمة، أكثر من 40 في المئة منهم من العمالة الوافدة، وفقا للإحصاءات الحكومية.



وزار سفير باكستان لدى سلطنة عمان، عمران علي، بعض الجرحى في المستشفى، حسبما نشرت السفارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس.



وفي رسالة فيديو نشرت على موقع إكس، حث الباكستانيين في عمان على التعاون مع السلطات المحلية وتجنب المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بمحافظة العاصمة مسقط أدى إلى مقتل مواطنين باكستانيين اثنين.



وأضافت الوزارة في بيان "أثلج صدورنا أن حكومة سلطنة عمان حيدت المهاجمين".



وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط إنها تتابع التقارير الواردة عن واقعة إطلاق النار.

وحثت في بيان المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية.

المصدر : وكالات