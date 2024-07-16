ارتفاع شهداء مجزرتي وسط قطاع غزة وجنوبه إلى 40

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 23 فلسطينيًّا وإصابة 48 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 26 بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع، وذلك بعد ثلاثة أيام من ارتكاب مجزرة مروعة في نفس المنطقة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيًّا وإصابة المئات بجروح وحروق.
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