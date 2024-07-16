العثور على جثث ستة أجانب في أحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة التايلاندية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء العثور، على جثث ستة أشخاص في أحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة بانكوك، ويشتبه في تعرضهم للتسمم.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الجثث لأمريكيين وأربعة فيتناميين، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

بدوره، قال قائد شرطة العاصمة بانكوك الليفتنانت جنرال ثيتي سانجساوانج إنه لا توجد أي أدلة على وجود صراع أو نشوب مشاجرة، مضيفًا أنه كان من المفترض أن يغادر هؤلاء الأشخاص الفندق اليوم الثلاثاء وأن أمتعتهم كانت مجهزة بالفعل.

من جانبه، توجه رئيس الوزراء سريثا تافيسين إلى موقع الحادث لتفقده إلا أنه لم يصرح بأي تفاصيل أو معلومات لوسائل الإعلام حتى الآن.