ارتفاع شهداء ومصابي قصف إسرائيل لمدرسة للأونروا ومنطقة العطار لـ 139 فلسطينيا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة "للأونروا" ومنطقة العطار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 139 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 23 مواطنا استشهدوا وأصيب أكثر من 73 آخرين، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الرازي التابعة "للأونروا"، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

وأضافت أن 17 مواطنا استشهدوا وأصيب 26، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي السياق، استشهد أربعة مواطنين على الأقل، وأصيب خمسة آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين عند دوار الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38 ألفا و713 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89 ألفا و166 آخرين، في حصيلة غير نهائية.