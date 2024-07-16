مرسوم أميري كويتي بتعيين اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح نائبا لرئيس الأركان

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مرسوما أميريا، بتعيين اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.

وجاء نص المرسوم: "مرسوم رقم (120) لسنة 2024 بتعين نائب لرئيس الأركان العامة للجيش الكويتي وبعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش الكويتي وعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره".