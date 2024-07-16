الأردن يدين حادثة إطلاق النار في العاصمة العُمانية مسقط

ياسر رشاد - القاهرة - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من بينهم أحد رجال الشرطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، واستنكار المملكة المطلق لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

وأعرب السفير القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء - عن أصدق التعازي لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

سلطنة عمان: مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء حادث إطلاق النار في الوادي الكبير

أعلنت الأجهزة الأمنية بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء وفاة خمسة أشخاص، واستشهاد أحد رجال الشرطة، في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية أنهت اليوم الثلاثاء، إجراءات التعامل مع حادث إطلاق النار، الذي أسفر - كذلك - عن وفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وتم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وأضافت أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن ملابسات الحادث.

سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا

تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ فى قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربونى، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، فى حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناء على الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام فى قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.