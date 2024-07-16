لافروف: روسيا مستعدة لإيجاد توازن في المصالح لحل الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإيجاد توازن في المصالح في حل الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقال لافروف - الذي يتولى حاليًا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال المناقشات الوزارية - إن "موسكو مستعدة لإيجاد توازن في المصالح في حل الأزمة الحالية في أوكرانيا، وعند الاتفاق على الضمانات والاتفاقيات المتبادلة، يجب أن تؤخذ الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة في القارة الأوراسية بعين الاعتبار"، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نحث كل من يبدي اهتمامًا بتسوية الأزمة في أوكرانيا، ضرورة مراعاة القضية الرئيسية وهي حقوق الأقليات القومية في أي من مقترحاتهم، للجميع دون استثناء".

وفي الأول من شهر يوليو الجاري، انتقلت رئاسة مجلس الأمن إلى روسيا لمدة شهر.

الخارجية الهندية تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي

أفادت صحيفة The Economic Times، بأن الخارجية الهندية استدعت السفير الأوكراني لدى نيودلهي بعد تصريحات لفلاديمير زيلينسكي حول زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا.

وفي وقت سابق، وصف زيلينسكي الذي انتهت شرعيته في مايو الماضي، زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "ضربة ساحقة لجهود السلام".

وجاء في مقالة الصحيفة: "أثارت الهند يوم الاثنين مع السفير الأوكراني لدى نيودلهي، موضوع تصريحات رئيس بلاده زيلينسكي. وعلمت صحيفتنا أن وزارة الخارجية الهندية استدعت السفير الأوكراني يوم الاثنين وأثارت هذه القضية معه. ويشير هذا بوضوح إلى استياء الحكومة الهندية من القرار الأوكراني بشأن مسألة تعليقات زيلينسكي بحق رئيس الوزراء الهندي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الهندي، قام بتأجيل اجتماع مجموعة العمل المشتركة المعنية بالثقافة مع أوكرانيا.

في 9 يوليو الحالي، جرت مباحثات في الكرملين بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي. وخلالها أكد مودي على استعداده للمساهمة بكل السبل الممكنة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. كما أعرب عن ثقته في أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الهند بقلقها تجاه علاقات نيودلهي مع موسكو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا.