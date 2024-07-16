برلماني روسي: العلاقات مع مصر تشهد نقلة نوعية بعد عضويتها للبريكس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عضو مجلس الدوما نائب أول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما بروسيا أندريه كليموف أن العلاقات مع مصر تشهد نقلة نوعية بعد عضويتها لتجمع البريكس، معربا عن أمله في بدء التعاون بين الأحزاب السياسية في مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.

وقال كليموف - في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو كوانفرس اليوم - إن الرئاسة الروسية للبريكس تبذل جهدا لدعم اندماج الأعضاء الجدد في البريكس،مشيرا إلي أن قمة البريكس التي ستعقد في أكتوبر القادم بمدينة قازان سوف تناقش إمكانية انضمام دول أخري للتجمع،معربا عن اعتقاده بإمكانية أن تحصل الدول علي وضعية المراقبة في حال عدم حصولها علي العضوية الكاملة .

وأفاد بأن حزب روسيا الموحدة يعتزم عقد اجتماع عبر الفيديو كوانفرس بمشاركة الأحزاب السياسية والأكاديميين والشباب وأصدقاء روسيا بعد غد الخميس بشأن تعزيز الحوار بين السياسيين والبرلمانيين،مشيرا إلي أهمية نتائج المنتدي الدولي لأحزاب دول البريكس الذي عقد مؤخرا بمدينة فلاديفوستك الروسية بمشاركة 28 وفدا من دول البريكس.

روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود

حذر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم /الثلاثاء/، من خطورة تفاقم حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن الوضع هناك وصل إلى طريق مسدود خطير.

وأضاف إيليتشيف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود بالفعل، وذلك بسبب تزايد التوترات والتصعيد المستمر في المنطقة، ونحمل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة المسؤولية عن تفاقم الوضع الراهن"،

وحذر المسؤول الروسي، من مغبة تصعيد حدة التوتر على حدود روسيا في الشرق الأقصى، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل التوترات والبدء في التفاوض.