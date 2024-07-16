أشار النائب مارك ضو، الى أن "بعد متابعتنا مع الوزير والقيميين بوزارة الداخلية لملف النافعة تبلغنا ان التحضيرات لإعادة افتتاح نافعة عاليه انطلقت وتم تكليف فريق للمهمة، وبعد فحص الأجهزة ونظام المعلوماتية وترتيب الملفات سيتم استقبال طلبات المواطنين والمواطنات خلال بضعة أسابيع قليلة. نشكر الوزير وفريق العمل على المثابرة لإنجاز هذه المهمة والحاجة الأساسية لأهالي عاليه".

كانت هذه تفاصيل خبر مارك ضو: سيتم إعادة افتتاح نافعة عاليه خلال بضعة أسابيع قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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