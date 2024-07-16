كريدية: مخاوف من أعطال كبيرة في سنترالات أوجيرو بسبب عدم توفّر الكهرباء

أشار مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أنّه "لديّ مخاوف من أعطال كبيرة في السنترالات بسبب عدم توفّر كهرباء، فنحن نعتمد على مولّداتنا".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّه "حين تتوقف أوجريرو فهناك احتمال كبير بتوقف شركتي ألفا وتاتش"، موضحًا أنّ الوزارة لم تتلق أموالها من الميزانية.

وأشارت كريدية، إلى أنّه "يجب إعادة النظر في العلاقة بين هيئة أوجيرو وباقي الوزارات".