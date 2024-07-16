احتجاجات جديدة تطالب الرئيس الكيني بالاستقالة

أطلقت الشرطة في كينيا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في نيروبي، وعدة مدن وبلدات أخرى تتهم الرئيس بالحكم السيئ، وتطالب باستقالته على الرغم من إقالته لكامل مجلس الوزراء تقريبًا الأسبوع الماضي.

وظلت الشركات في نيروبي مغلقة خوفًا من تكرار أعمال النهب التي وقعت خلال المظاهرات الأسبوع الماضي، عندما اقتحم المتظاهرون البرلمان وقتلت الشرطة العديد منهم.

الطرق الرئيسية

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق نيروبي-نامانجا السريع في ضواحي نيروبي، حيث أشعلوا النيران في المخيمات، كما وردت أنباء عن مظاهرات في مدن مومباسا، وكيسومو وإلدوريت.

وجاءت الاحتجاجات بعد خمسة أيام من قيام الرئيس، ويليام روتو، بإقالة جميع وزراء حكومته باستثناء واحد، ووعد بتشكيل حكومة واسعة النطاق وفعالة استجابة لمطالب المحتجين.

واستقال رئيس الشرطة الذي أتُهم بالوحشية تجاه المتظاهرين، لكن المتظاهرين أصروا على أنهم سيستمرون في الاحتجاجات حتى استقالة الرئيس.

وقال الرئيس روتو إنه لن يوقع على مشروع القانون بعد الاستماع إلى المحتجين، لكن المظاهرات استمرت مع دعوات لاستقالته.

ويقول الناشطون الذين يحثون الناس على الانضمام إلى الاحتجاجات إنها عفوية ولا توجد أي مجموعة تقودها أو تمولها.

وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان إن 39 شخصًا لقوا حتفهم في الاحتجاجات منذ 18 يونيو، كما اختطف 32 آخرون وما زالوا في عداد المفقودين.

احتجاجات كينيا

بدأت في الثامن عشر من يونيو.

يطالبون بإقالة وزراء الحكومة بسبب عدم كفاءتهم والفساد وإظهار البذخ.

يعاني عامة الناس من أزمة غلاء المعيشة.

اقتحم المتظاهرون البرلمان في 25 من يونيو بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون مالي من شأنه أن يزيد الضرائب.