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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء نيبال

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بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية تهنئة، إلى رئيس وزراء نيبال كي بي شارما أولي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في نيبال.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والرقي.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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