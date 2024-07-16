الاحتلال يستولي على عدة أراضي غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة -

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على نحو 105 أفدنة (441 دونمًا) من أراضي المواطنين في قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنَّ عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستوطنتي "نيلي" و"نعالي" المقامتين على أراضي المواطنين.

وأضافت أنَّ المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستوطنتين المذكورتين، وهي تستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية.

وبينت الهيئة أن الهجمة المسعورة التي تقودها دولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية تكشف عن نوايا حقيقية أصبحت واضحة للعالم أجمع بخصوص العبث في الجغرافية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، من أجل إعدام إمكانية التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأكدت الهيئة أنها ستكثف، إلى جانب كل الشركاء، جهودها القانونية من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية التي تتجاوز كل القوانين وجميع ما يثبت أحقية وملكية المواطن الفلسطيني لهذه الأرض.