استشهاد 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ثلاثة أطفال سوريين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قصفت مسيّرة إسرائيلية أرضا زراعية في بلدة أم التوت جنوب لبنان، وفقا ل"وفا".

وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال الحربي والمسيّر، شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات أم التوت، ويارين، والضهيرة والخردلي، ما أدى إلى استشهاد الأطفال الثلاثة وإصابة آخرين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفسفورية، بلدات كفركلا، والقوزح، وعيتا الشعب وراميا ودير ميماس، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب.

وفي وقت سابق، استشهد شابان سوريان في قصف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية كانا يستقلانها على طريق كفرتبنيت – الخردلي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها رفعت شكوى تتعلّق بالتشويش الإسرائيلي الذي يطال بشكل أساسي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى وزارة الخارجية، لتقديمها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، للنظر بها.