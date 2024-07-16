الصين: الناتو يسعى لتوسيع نطاق نفوذه

ياسر رشاد - القاهرة -

أفاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، اليوم الثلاثاء، بأن الناتو لا يوقفه شيء لتوسيع نطاق نفوذه وإثارة المواجهة في العالم وإلقاء اللوم على الآخرين.

وقال "تسونج" خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية واستدامة": "حلف شمال الأطلسي هو كتلة عسكرية إقليمية من مخلفات الحرب الباردة، تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها، ولا تتوقف عند أي شيء لخلق روايات كاذبة، وتصب الزيت على النار أينما ظهرت، وتحرّض على المواجهة وتلجأ إلى تبادل اللوم".

وتابع: "تفسير الناتو للقضية الأوكرانية يتناقض بشكل مباشر مع ما يفعله المجتمع الدولي من حيث الإقناع وتعزيز السلام".

وأردف: "تنصح الصين حلف شمال الأطلسي والدول الأخرى التي لديها أسئلة، بإجراء فحص ذاتي والتوقف عن إثارة المشكلات التي تعرّض الأمن المشترك للخطر على حساب الآخرين"