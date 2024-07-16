قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قبل قدوم العام الدراسي الجديد، يبدأ أولياء أمور الطلاب في البحث جيدا عن الفرق بين المدارس الخاصة والحكومية، بهدف الوقوف على مميزات كل مدرسة منها، حرصا من أولياء الأمور على اختيار الأنسب لأبنائهم في الدراسة.

ويأتي الفرق بين المدارس الخاصة والحكومية في نقاط كثيرة جدًا مثل طبيعة المناهج، وطريقة قبول الطالب، ولغة الدراسة، ومستوى جودة التعليم، ومعدل الكثافة الطلابية، وغيرها من الأمور الأخرى.

ويحرص أولياء أمور الطلاب خلال فترة التقديم على التأكد من دور المدرسة في تلبية احتياجات أطفالهم، ومعرفة طرق الدعم الإضافية للطلاب خاصة ممن يعانون من مشكلات معينة في التعلم، بالإضافة إلى تنوع الدروس المتلائمة مع مستوى الطالب العقلي.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية الفرق بين المدارس الخاصة والحكومية ومميزات كل مدرسة وهي كالآتي:

- اعتماد مناهج موحدة على مستوى الجمهورية.

- الاهتمام باللغة العربية بشكل أساسي.

- انخفاض المصروفات الدراسية.

- توظيف معلمين أكفاء.

أما عن مميزات المدارس الخاصة جاء كالآتي:

- اعتماد المناهج على التبسيط والشرح، وتنمية الإبداع عند الطلاب.

- الاهتمام بتقليل أعداد الطلاب في الفصول عن المدارس الحكومية.

- تطور مناهجها باستمرار لتصبح معاصرة لتطورات المجتمع.

- الاهتمام بالتكنولوجيا والاعتماد عليها في بعض المناهج.

- الاهتمام باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.

- الاهتمام بالأنشطة وتنمية الهوايات.

يذكر أن الفرق بين المدارس الخاصة والحكومية من حيث مستوى الطالب، معتمد على اجتهاد الطالب نفسه، إذ نجد أن المدارس الحكومية يتخرج منها أوائل جمهورية بصفة مستمرة.

في المقابل نجد المدارس الخاصة تخرج طلاب متفوقين، لكن بشكل عام يقوم الطالب في المدارس الحكومية ببذل مجهود أكبر بهدف فهم واستيعاب المناهج الدراسية، على عكس طالب المدارس الخاصة التي يكون المنهج إلى حد ما متوسط.

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